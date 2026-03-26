Küba'dan ABD'ye Bağımsızlık Mesajı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Washington yönetimiyle yürütülen müzakerelerde her konunun tartışmaya açık olduğunu ancak ülkenin bağımsızlığının asla sorgulanamayacağını söyledi.

Diaz-Canel, başkent Havana'da İspanyol medya kuruluşu Canal Red'e yaptığı açıklamada, ABD ile yürütülen müzakerelere değindi.

ABD ile yabancı yatırımlar, göç akışları, uyuşturucu kaçakçılığı, terörle mücadele, çevrenin korunması ile bilim ve eğitim gibi pek çok başlığın ele alınması gerektiğini belirten Diaz-Canel, "Her konuyu görüşebiliriz ancak egemenliğimize saygı duyulmalı. Bağımsızlığımız ve siyasi sistemimiz asla tartışmaya açık değildir." ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel, müzakere sürecinin uzun soluklu olduğunu belirterek, geçmişte olduğu gibi hem hükümetin hem de sivil toplum kuruluşlarının diyalog sürecine dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Her iki ülkenin de çatışmadan uzak tutulmasının önemine dikkati çeken Diaz-Canel, "Biz savaş istemiyoruz, diyalog istiyoruz. Ancak askeri bir müdahaleye maruz kalırsak devrim uğruna canımı vermeye hazırım." diye konuştu.

Diaz-Canel, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla ülkenin enerji üretim kapasitesini yeniden güçlendirdiklerini ve yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ettiklerini kaydetti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.