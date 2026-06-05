Küba'dan ABD'ye Petrol Yalanı Tepkisi - Son Dakika
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Küba'dan ABD'ye Petrol Yalanı Tepkisi

05.06.2026 20:21
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Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD'nin petrol ambargosunu yalanladı, yaptırımları eleştirdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ada ülkesine petrol girişine engel olmadıkları yönündeki açıklamalarının "yalan" olduğunu belirtti.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Washington'ın üçüncü ülkelere yönelik yaptırımlar aracılığıyla Küba'ya ekonomik abluka uyguladığını belirtti.

Rubio'yu "kamuoyuna yalan bilgi vermekle" suçlayan Rodriguez, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Dışişleri Bakanı, medyanın odağında olmanın verdiği rahatlık ve yalan söyleme kabiliyetiyle hükümetinin, Küba'ya petrol girişini engellemediğini tekrar edip duruyor. Bakan, Küba'ya doğrudan veya dolaylı olarak petrol tedarik eden ülkelerden yapılan ithalata cezalandırıcı gümrük vergileri uygulanmasına izin veren ve bizzat kendisi tarafından tasarlanıp Başkanı tarafından imzalanan 29 Ocak 2026 tarihli ve 14380 sayılı Kararname'yi tamamen kasıtlı olarak unutmuş görünüyor."

Rodriguez, ABD'nin Küba'ya "baskı" ve "şantajla" istediğini dayatmaya çalıştığına işaret ederek, "Ülkemizle egemen bir şekilde petrol ticareti yapan her ulus, ABD pazarında ticari misillemelerle karşılaşma tehdidi altındadır. Peki bu, Küba'ya petrol girişini engellemek değil de nedir? Üçüncü bir ülkenin bizimle ticaretini durdurması için uygulanan ekonomik zorbalık başka nasıl adlandırılabilir?" ifadelerini kullandı.

ABD ile Küba arasındaki kriz

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Küba ile ilgili açıklamalarında, İran'dan sonra bu ülkeye yönelerek Havana yönetimiyle görüşeceklerini ifade eden Trump, Küba'nın "çökmüş bir devlet" olduğunu ve ancak ABD'nin bu ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunları çözebileceğini belirtmişti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise ABD'nin ülkesine askeri olarak müdahalede bulunmak için "bahane" aradığını belirterek böyle bir durumda bölgenin "kan gölüne döneceği" uyarısı yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küba'dan ABD'ye Petrol Yalanı Tepkisi - Son Dakika

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