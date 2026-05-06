Küba'dan ABD'ye Sert Tepki

06.05.2026 09:46
Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD'nin ekonomik baskı ve askeri müdahale tehditlerine karşı çıktı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD yönetiminin ekonomik önlemlerle Küba'ya yönelik baskıyı artırdığını, askeri müdahale imasını sürdürdüğünü belirtti.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin uzun yıllardır Küba'ya karşı "ekonomik savaş" yürüttüğünü ifade etti.

ABD'nin Küba hakkında "harap durumda ve özgürleştirmek bir onur olacak" yönünde söylemler kullanarak ülkesine karşı askeri müdahaleye işaret etmeye devam ettiğini kaydeden Rodriguez, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun alaycı ve ikiyüzlü yanı ise ABD'nin onlarca yıldır ekonomik savaş uygulayarak ülkeyi harap etmeye çalışmış olmasıdır, ayrıca hükümet son iki ayda kabul ettiği iki 'soykırımsal' başkanlık kararnamesiyle bunu daha da büyük bir şevkle sürdürmektedir."

Rodriguez, ekonomik abluka ve enerji kuşatmasının yanı sıra yeni sınır ötesi zorlayıcı önlemler ile askeri müdahale tehdidinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

"Dört ay içinde Küba'ya yalnızca bir yakıt tankeri ulaştı"

Rodriguez, ayrı bir paylaşımında da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba'ya yönelik herhangi bir petrol ambargosu uygulamadıkları yönündeki iddialarını reddetti.

ABD'nin kararnamesinden sonra Küba'ya yakıt ihraç eden ülkelere gümrük tarifeleri uygulanabileceği tehdidinin, tedarikçileri caydırdığını ve sevkiyatlarını ciddi şekilde azalttığını aktaran Rodriguez, "Dört ay içinde Küba'ya yalnızca bir yakıt tankeri ulaştı. Tüm tedarikçilerimiz tehdit ediliyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA

