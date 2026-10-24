Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD tehditlerini reddetti, ablukayı asıl tehdit dedi - Son Dakika
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Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD tehditlerini reddetti, ablukayı asıl tehdit dedi

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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin ülkesine yönelik tehditlerini reddederek asıl tehdidin abluka olduğunu söyledi. ABD'nin petrol ablukası ve ikincil yaptırımları elektrik kesintileri ve toplu taşımanın neredeyse durmasıyla Küba halkının günlük yaşamını zorlaştırıyor.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin ülkesini hedef alan her türlü tehdidini reddettiklerini belirtti.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Küba'ya yönelik tehditlerine tepki gösterdi.

Küba kıyılarının güzel plajlarla dolu olduğunu ancak "jilet kadar keskin" kireç taşı oluşumlarının da bulunduğunu vurgulayan Rodriguez, bu koşulların düşmanca niyetlerle ülkeye gelenler için misafirperver olmayan bir ortam oluşturduğunu kaydetti.

Rodriguez, "Asıl tehdit Küba değil, ablukadır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Florida eyaletindeki konuşmasında, "Aslında planımız şu, İran'dan dönerken o muazzam gemilerimizle Küba'nın yakınından geçeceğiz. Gemilerimizden birini kıyıdan yaklaşık 45 metre açığa demirleteceğiz. Onlar ellerini havaya kaldırıp teslim olacaklar. Biz de anlaşmayı tamamlaması için Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu devreye sokacağız." demişti.

Küba'daki durum

ABD'nin petrol ablukası ve ekonominin kilit sektörlerine yönelik uyguladığı ikincil yaptırımlar, Küba'da ekonomik kırılganlığı daha da derinleştiriyor.

Küba halkı, elektrik kesintileri ve toplu taşımanın neredeyse tamamen durması nedeniyle zor günler geçirirken, hastaneler de yalnızca asgari düzeyde hizmet verebiliyor.

Ülkede özellikle kayıt dışı piyasalarda gıda ve ilaç fiyatları fahiş seviyelere yükseliyor.

Kaynak: AA
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