Küba Özel Sektöre Açılıyor

Küba hükümeti, akaryakıt istasyonları ve eczaneler gibi bazı sektörleri özel girişime açacağını duyurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, parlamentoda 20 Haziran'da kabul edilen serbest piyasa ekonomisine yönelik 176 maddelik reform paketi kapsamında enerji ve ilaç sektörlerinin yanı sıra huzurevleri, yolcu ve yük terminalleri, liman tesisleri, araç ithalatı, yenilenebilir enerji ile belirli koşullar altında petrol ve madencilik faaliyetleri de özel sektör yatırımlarına açılacak.

Parlamentoda yapılacak olağan oturumda tarım, konut, idari yeniden yapılanma ve iş kanununa ilişkin çeşitli yasa tasarıları da ele alınacak.

Tarım alanında ise toprakların devlet mülkiyetinde kalması öngörülürken yerli ve yabancı çiftçiler, kooperatifler ile özel şirketlere tanınan kullanım hakkının kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

Konut alanında Kübalıların şehirlerde ikinci konuta sahip olmasına izin verilecek ve ülkede ilk kez ipotek (mortgage) uygulaması hayata geçirilecek.

Öte yandan, Küba yönetimi, sağlık ve eğitim hizmetleri ile kitle iletişim araçları, telekomünikasyon, güvenlik, savunma ve tütün sanayisi gibi stratejik alanları devlet kontrolünde tutmayı sürdürecek.

176 maddeden 110'u uygulanmaya başladı

Başbakan Manuel Marrero, parlamentoda yaptığı konuşmada, haziran ayında onaylanan serbest piyasa yanlısı 176 tedbirden 110'unun uygulanmaya başlandığını, kalan düzenlemelerin ise eylül ayından itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Marrero, örnek olarak akaryakıtın toptan ticareti için devlet dışı 100'den fazla aktöre yetki verildiğini, ayrıca ayrıntı paylaşmaksızın akaryakıtın ithalatı, dağıtımı ve pazarlanmasına yönelik ilk yabancı yatırım projesinin de onaylandığını söyledi.

Yetkililere göre, adada aktif nüfusun üçte birinden fazlasını istihdam eden 15 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) faaliyet gösteriyor.

Küba Halk İktidarı Ulusal Meclisi (ANPP), son on yılların en derin ekonomik krizlerinden birini yaşayan ülkede serbestleşme ve yerelleşme adımlarını içeren reform paketini 20 Haziran'da kabul etmişti.