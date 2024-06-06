Küba, Rus donanmasının ziyaretini kabul etti

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Küba hükümeti, 12-17 Haziran'da, Rusya'dan 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının ülkeyi ziyaret edeceğini bildirdi.

Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 gemi ile 1 nükleer denizaltıdan oluşan Rus donanma müfrezesinin 12-17 Haziran'da, başkent Havana'daki limanı ziyaret edeceği kaydedildi.

Küba ile Rusya Federasyonu arasındaki tarihi dostluğa işaret edilen açıklamada, "Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor. Dostuk ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bu tarz ziyaretleri tarihi uygulamadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rus denizcilerin Küba'da tarihi ve kültürel yerleri de ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.

Ülke basınında çıkan haberlerde, Rus donanma birliğini oluşturan gemilerin Gorshkov fırkateyni, filo tankeri Pashin, kurtarma römorkörü Nikolai Chiker ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltı Kazan olduğu belirtildi.