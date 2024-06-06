Küba, Rus donanmasının ziyaretini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küba, Rus donanmasının ziyaretini kabul etti

Küba, Rus donanmasının ziyaretini kabul etti

Küba hükümeti, Rusya'dan 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının ülkeyi ziyaret edeceğini duyurdu. Küba Dışişleri Bakanlığı, Rus donanma müfrezesinin 12-17 Haziran tarihleri arasında başkent Havana'daki limana geleceğini belirtti. Açıklamada, gemilerin nükleer silah taşımadığı ve dostluk ilişkileri çerçevesinde yapılan bir ziyaret olduğu vurgulandı. Rus denizcilerin ayrıca Küba'nın tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edeceği ifade edildi.

06.06.2024 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba hükümeti, 12-17 Haziran'da, Rusya'dan 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının ülkeyi ziyaret edeceğini bildirdi.

Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 gemi ile 1 nükleer denizaltıdan oluşan Rus donanma müfrezesinin 12-17 Haziran'da, başkent Havana'daki limanı ziyaret edeceği kaydedildi.

Küba ile Rusya Federasyonu arasındaki tarihi dostluğa işaret edilen açıklamada, "Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor. Dostuk ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bu tarz ziyaretleri tarihi uygulamadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rus denizcilerin Küba'da tarihi ve kültürel yerleri de ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.

Ülke basınında çıkan haberlerde, Rus donanma birliğini oluşturan gemilerin Gorshkov fırkateyni, filo tankeri Pashin, kurtarma römorkörü Nikolai Chiker ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltı Kazan olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Havana, Rusya, Küba, Denizcilik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba, Rus donanmasının ziyaretini kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:52 Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü
22:49 Şişli’de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı
22:05 ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
19:17 İsrail, Hizbullah’a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız İsrail, Hizbullah'a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız
00:56 Ankara’da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu Ankara'da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu
00:26 Salih Tanrıkulu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak atandı Salih Tanrıkulu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak atandı
00:11 Aziz Yıldırım, yaşananları tek tek anlattı İşte Jose Mourinho gerçeği Aziz Yıldırım, yaşananları tek tek anlattı! İşte Jose Mourinho gerçeği
22:20 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış
22:18 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe’den daha iyi yönetiliyordu Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe'den daha iyi yönetiliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2024 01:25:19. #1.11#
SON DAKİKA: Küba, Rus donanmasının ziyaretini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement