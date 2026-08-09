Küba ve Türkiye Komünist Partisi Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küba ve Türkiye Komünist Partisi Buluşması

Küba ve Türkiye Komünist Partisi Buluşması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, TKP Genel Sekreteri Okuyan ile uluslararası toplantıda bir araya geldi.

(ANKARA) - Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen, Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı için Küba'nın başkenti Havana'da bulunan Türkiye Kominist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşme, Küba Cumhurbaşkanlığı tarafından duyuruldu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri, dostum Kemal Okuyan ve 24. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı ile Başkumandan Fidel'in 100. yıl kutlamalarına katılmak üzere kendisine eşlik eden heyetle kardeşçe bir buluşma gerçekleştirdim. Kendilerine daimi destekleri ve dayanışmaları için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

Kemal Okuyan ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dünya Komünist ve İşçi Partileri toplantısı için geldiğimiz Havana'da bizleri kabul eden Küba Devlet Başkanı ve Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Miguel Díaz-Canel Bermúdez ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine bu dostça buluşma nedeniyle teşekkür borçluyuz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba ve Türkiye Komünist Partisi Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 06:58:10. #7.13#
SON DAKİKA: Küba ve Türkiye Komünist Partisi Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.