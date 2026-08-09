Küba ve Türkiye Komünist Partisi Buluşması

(ANKARA) - Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen, Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı için Küba'nın başkenti Havana'da bulunan Türkiye Kominist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşme, Küba Cumhurbaşkanlığı tarafından duyuruldu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri, dostum Kemal Okuyan ve 24. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı ile Başkumandan Fidel'in 100. yıl kutlamalarına katılmak üzere kendisine eşlik eden heyetle kardeşçe bir buluşma gerçekleştirdim. Kendilerine daimi destekleri ve dayanışmaları için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

Kemal Okuyan ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dünya Komünist ve İşçi Partileri toplantısı için geldiğimiz Havana'da bizleri kabul eden Küba Devlet Başkanı ve Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Miguel Díaz-Canel Bermúdez ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine bu dostça buluşma nedeniyle teşekkür borçluyuz."