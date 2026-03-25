Kubilius: Avrupa Savunma Sanayisi Güçlenmeli
25.03.2026 12:40
Kubilius, ABD ve Körfez'in füze kullanımını değerlendirerek Avrupa'nın savunma kapasitesini artırması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunmadan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan sürecin ilk 5 gününde, ABD ve Körfez ülkelerinin, bir yıllık Patriot üretimini aşan miktarda füze kullandığını belirtti.

Politico haber kuruluşu tarafından Brüksel'de düzenlenen "Rekabetçi Avrupa Konferansı"nda konuşan Kubilius, "Körfez'de, New York Times'ın yayımladığı habere göre, ilk 5 günde hem Körfez ülkeleri hem de Amerikalılar, 800 Patriot füzesi kullandı. Kamu kaynaklarından duyduğumuza göre, ABD'deki toplam üretim, şu anda yılda 750 civarında." dedi.

Kubilius, "Basit bir aritmetik bile tabloyu çok net ortaya koyuyor. Kendi füze üretimimizi geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Avrupa'nın aynı anda 2 görevi yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Kubilius, NATO kabiliyet hedefleri doğrultusunda savunma kapasitesinin hızla geliştirilmesi gerektiğini, bunun için 2030 yol haritasının bulunduğunu dile getirdi.

Kubilius, Avrupa savunma sanayisinin de güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, savunma harcamalarının mümkün olduğunca Avrupa savunma sanayisine yönlendirilmesinin önemine işaret etti.

Avrupa savunma sanayisinin ulusal sınırlar çerçevesinde şekillendiğini ve parçalı bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Kubilius, bu nedenle ortak tedarik araçlarının geliştirildiğini söyledi.

Bu kapsamda 150 milyar avroluk kredi mekanizmasının oluşturulduğunu ve bunun ortak alımları teşvik ettiğini aktaran Kubilius, Avrupa Savunma Sanayi Programı'nın (EDIP) yıl başından itibaren uygulanmaya başladığını ifade etti.

Kubilius, savunma harcamalarının üretim kapasitesinden daha hızlı arttığını, bunun fiyatların yükselmesine ve üretim sürelerinin uzamasına yol açtığını dile getirdi.

Savunma sanayisinin üretimi artırabilmesi için uzun vadeli talep öngörüsüne ihtiyaç duyduğunu dile getiren Kubilius, şirketlerin uzun vadeli sözleşmeler olmadan kapasite artırımı konusunda tereddüt ettiğini belirtti.

Kubilius, üye ülkelerin mühimmat ve füze stokları oluşturmasının önemli olduğunun altını çizerek, barış döneminde üretim kapasitesinin hazır tutulmasına yönelik düzenlemelerin değerlendirildiğini ifade etti.

Modern savaşta insansız hava araçlarının önemli rol oynadığını belirten Kubilius, bu alandaki üretim ve yenilik süreçlerinin hızla ilerlediğini söyledi.

Kubilius, Ukrayna'nın savaş tecrübesinin Avrupa için önemli olduğuna dikkati çekerek, bu ülkenin bazı savunma projelerine dahil edilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
