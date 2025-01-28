Kübra Par'dan Canlı Yayın Kazası Açıklaması - Son Dakika
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Kübra Par'dan Canlı Yayın Kazası Açıklaması

Kübra Par, RTÜK'ün incelemesine neden olan el hareketinin canlı yayın kazası olduğunu belirtti.

28.01.2025 23:36
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(ANKARA)- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'in Gazeteci Kübra Par'ın ana haber yayını sonrasında yaptığı el hareketine ilişkin RTÜK tarafından inceleme başlatıldığını duyurmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Par, canlı yayın kazası yaşadığını ve olayın bugün yaşanan gündemle bir ilgisinin olmadığını ifade etti.

TV 100 kanalında ana haber bülteni sunan gazeteci Kübra Par sosyal medya hesabı üzerinden  canlı yayında yaşananların bugünkü güdemle bir ilgisinin olmadığını ve bir canlı yayın kazası olduğubu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Ana Haber bittikten sonra bir canlı yayın kazası yaşadım. Bir kaç gündür çıkışta Ana Haber'den bir iki dakika geç çıkıyor, Alfa Petek Yarışma Programı'nın yayın dilimine giriyorduk. Yayın arasında yönetmenimizle bu konuda esprileştik ve iddialaştık. Haber bitiminde jenerik girdi ve kulağıma bir espri yaptı. Yayından çıktığımızı düşünerek kendisine bir şaka yaptım. O anlar kameralara yansımış. Olayın bu gün yaşanan gündemle bir ilgisi yoktur. Ortaya çıkan görüntüden dolayı tüm izleyicilerimizden özür dilerim."

Kaynak: ANKA

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