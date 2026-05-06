Kübra Yapıcı'nın Cinayetinde Yeni Gelişmeler

06.05.2026 18:11
Kübra Yapıcı'nın annesi, şüphelilerin cezalandırılmasını ve benzer olayların yaşanmamasını istiyor.

'BU TİP İNSANLARIN GÜN YÜZÜ GÖRMEMESİNİ İSTİYORUM'

Burdur'da götürüldüğü ormanda Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar tarafından öldürüldükten sonra cesedinin yakıldığı ortaya çıkan Kübra Yapıcı'nın (30) annesi Gülseren Yapıcı ve babası Yunus Yapıcı, acı haberle yıkıldı. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Yunus Yapıcı, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 şüphelinin yakalandığını belirtip, itirafçı olan 1 kadının ise olayla ilgisi olduğunu öne sürdü. Yunus Yapıcı, "Bu işi organize eden de o, tanıştıran da o. Onun parmağı var, yakalanacağını anlayınca gidip itirafçı olmuş. Tek isteğim indirimden de faydalanmasın. Bu tip insanlar çıkacak, birine daha yapacak. Bu tip insanların gün yüzü görmemesini istiyorum. Kimsenin canını yakmasın" dedi.

HEM KİMLİKLERİNİ HEM GÖRÜNTÜLERİ BULMUŞ

Aynı gün, kendi imkanıyla, olaya ilişkin görüntüleri bulduğunu ve emniyete verdiğini anlatan Yunus Yapıcı, kendisiyle yeterince ilgilenilmediğini öne sürdü. Yapıcı, "Kimliğini buldum verdim, yarım saat içinde görüntüleri buldum verdim. Daha ben ne yapacağım? Araba plakasını buldum verdim. Savcı beye gitmeseydim, 6 ayda bulunmazdı. Savcı beye söyledim, sonra harekete geçip buldular" diye konuştu.

SANAL MEDYA HESABI AÇIK GİBİ GÖSTERİLMİŞ

Bir süre önce eşinden ayrılan Kübra Yapıcı'nın ailesiyle oturduğu, Serik'te e-ticaret ile uğraştığı, 30 Nisan'da kaybolduktan sonra cep telefonunun kapandığı, ailesinin ulaşamaması üzerine de arama çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Yakınları Kübra Yapıcı'nın sanal medya hesabının açıkmış gibi gösterildiğini ve bazı paylaşımlar ile beğenilerde bulunulduğunu da iddia etti.

TABANCA BULUNDU

Diğer yandan, soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kübra Yapıcı'nın öldürülmesinde kullanıldığı değerlendirilen tabancayı, şüphelinin yer göstermesi üzerine Burdur'un Ağlasun ilçesinde buldu. Tabancanın kriminal incelemeye alındığı öğrenildi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (Antalya),

Kaynak: DHA

