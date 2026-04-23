Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğuna Oturan Zeynep'ten Anlamlı Mesaj

(ADANA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi Zeynep Demir, yazdığı "Küçük Tırtıllar" adlı kitabın gelirini Çocuk Esirgeme Kurumu ile LÖSEV'e bağışlamak istediğini söyleyerek bayram gününe anlamlı bir mesaj kattı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını, Seyhan Öğretmen Ayfer Doğruol İlkokulu 4/E sınıfı öğrencisi Zeynep Demir'e bıraktı.

Makam koltuğunda açıklama yapan Zeynep Demir, "Bu güzel bayramı biz çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. O bizlere güvenmiş ve geleceği emanet etmiştir. Biz çocuklar hayal kuran, öğrenen, araştıran ve hiç vazgeçmeyen bireyler olacağız. Ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bugün bu koltukta oturmak, benim için sadece bir gurur değil, aynı zamanda geleceğe dair umutlarımı daha da büyüten bir anı. Bu anlamlı günü bizlere armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun" diye konuştu.

Küçük başkan Zeynep Demir bazı talimatlar da vererek, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kütüphaneleri çoğaltmak istediğini söyledi.

Başkan Vekili Geçer de bilimin ışığında, çağdaş eğitime önem veren bir öğrencinin makama oturduğunu görmenin kendisini gururlandırdığını belirtti.

Zeynep Demir, sohbet sırasında anaokulu etkinlik kitabı olarak 6 yaşında yazmaya başladığı "Küçük Tırtıllar" isimli kitapla ilgili bilgi verdi. Kitabın gelirini Çocuk Esirgeme Kurumu ve LÖSEV'e bağışlamak istediklerini ifade eden Zeynep Demir, kendisine kitap yazma fikri veren öğretmenine de teşekkür etti. Zeynep, gelecekte cerrah ve Cumhurbaşkanı olmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Geçer de kitaba destek vereceklerini ve kitabı gündüz bakımevlerinde değerlendireceklerini bildirdi.

Renkli ziyarette Geçer, Zeynep'e çeşitli hediyeler de sundu.