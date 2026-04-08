Küçük Çocuk Heimlich ile Kurtarıldı

08.04.2026 08:52
Kırklareli'nde 2 yaşındaki çocuğun boğazına oyuncak parçası kaçtı, antrenör Heimlich manevrası ile yardım etti.

Kırklareli'nde soluk borusuna oyuncak parçası kaçan çocuk, basketbol antrenörünün uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Annesiyle bebek arabasında Atatürk Spor Salonu önünden geçen 2 yaşındaki çocuğun boğazına oyuncak parçası kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken çocuğa ilk olarak annesi müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Durumu fark eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü basketbol antrenörü Sercan Namlı, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından çocuğun boğazındaki parça çıkarıldı ve yeniden nefes alması sağlandı.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"İnsanlık görevi bu"

Antrenör Sercan Namlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğun soluk alamadığını fark ederek Heimlich manevrası uyguladığını söyledi.

Heimlich manevrası uyguladıktan sonra çocuğun boğazından bir parça çıktığını ifade eden Namlı, "İnsanlık görevi bu. O an gördük ve çocuğun yeniden nefes almasını sağladık. Anne ve çocuk mutlu bir şekilde bölgeden ayrıldı." diye konuştu.

Heimlich manevrasının önemini bir kez daha anladıklarını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Namlı, "Anne ve çocuğunun o anki panik halinden mutlu hale dönmesi bizim için paha biçilemez bir şey." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış
İzmir’de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı İzmir'de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı Yoğun bakımda tedavi görüyor İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar

10:12
Bir rezillik daha Dev maç öncesi yine “Zıplamayan Müslümandır“ dediler
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine "Zıplamayan Müslümandır" dediler
10:05
Acun Ilıcalı’dan şok karar Düşünmeden satacak
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak
09:51
Real Madrid gece yarısı karıştı Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
09:31
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
09:00
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
08:15
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
