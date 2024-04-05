Küçük Don Kişot\'un Maceraları animasyon filmi vizyona giriyor

Yönetmen koltuğuna Gonzalo Gutierrez'in oturduğu "Küçük Don Kişot'un Maceraları" adlı animasyon film, 26 Nisan'da vizyona girecek.
BKM'den yapılan açıklamaya göre, filmin Türkçe seslendirmelerini Güldür Güldür Show'un ünlü isimlerinden Alper Kul, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Özgün Aydın yaptı.
Gonzalo Gutierrez'in yanı sıra Carlos Kotkin'in senaryosunu kaleme aldığı filmin hikayesi özetle şöyle:
"11 yaşındaki Alfonso, efsanevi şövalye Don Kişot'un varisidir. Alfonso, Pancho, Victoria ve hayali üç tavşanıyla memleketi La Mancha'yı, büyük bir fırtınadan kurtarmakla görevlendirilir. Alfonso, bu macerada karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken arkadaşlığın ve ilk aşkın gücünü keşfeder."
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