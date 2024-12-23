Küçük Dostlar Ambulansı 8 Bin 753 Hayvana Yardım Etti

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017'de hizmete sunulan "Küçük Dostlar Ambulansı" ile 8 bin 753 hasta ve yaralı hayvana müdahale edildiğini belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, hayvanlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini ifade ederek, Kayseri'de sahipsiz hayvanlar ve diğer canlıların yaşam şartlarını iyileştirmek için önemli yatırımların hayata geçtiğini dile getirdi.

Belediye olarak ilçenin muhtelif yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, hayvanların su ve mama ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geçen yıl hizmete sunduğumuz ve kısa sürede yoğun ilgi gören kedilere özel bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları, toplu yaşam ve beslenme alanlarının da yer aldığı 'Kedi Kasabası' ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle 2017 yılında hayata geçirdiğimiz 'Küçük Dostlar Ambulans' hizmetimizle de küçük dostlarımıza destek oluyoruz. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen tam donanımlı ambulansımız, 8 bin 753 hasta ve yaralı hayvanın imdadına yetişti."