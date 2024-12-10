Küçük Liman'da Altın Arayan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Küçük Liman'da Altın Arayan Şüpheli Gözaltına Alındı

Küçük Liman\'da Altın Arayan Şüpheli Gözaltına Alındı

Bartın'ın Amasra ilçesinde arkeolojik sit alanında dedektörle dalış yaparak altın arayan Sercan A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin tarihi eser olup olmadığını belirlemek için bulduğu eşyalar Amasra Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

10.12.2024 15:53  Güncelleme: 15:58
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BARTIN'ın Amasra ilçesi Küçük Liman'da arkeolojik sit alanında dedektörle dalış yaparak altın arayan Sercan A. (35), gözaltına alındı. Şüphelinin dün de Büyük Liman'da dalış yaptıktan sonra gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.

İlçedeki arkeolojik sit alanı olan ve dalış yapmanın yasak olduğu Küçük Liman mevkisinde Sercan A., dedektörle denize girdi. Denizde, şüpheliyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sercan A.'nın denizde dedektörle bulduğu altın yüzük, küpe, madeni para ve diğer metal eşyalara el koydu. Şüphelinin denizde bulduğu objeler tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için Amasra Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan Sercan A., ifadesi alınmak üzere Amasra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sercan A., define değil takı aradığını, hobi olarak dalış yaptığını ve daha önce bulduğu tarihi eserleri de ilgili birimlere teslim ettiğini öne sürdü.

Öte yandan, şüphelinin İzmir'den geldiği, dün de Büyük Liman'da dalış yaptıktan sonra gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçük Liman'da Altın Arayan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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