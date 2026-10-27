İstanbul\'da tekstil atölyesinde yangın: Alevler yan binanın çatısını da sardı

KÜÇÜKÇEKMECE'de tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki binada hasar oluştu.

SABAH SAATLERİNDE ÇATIDA BAŞLADI

Mehmet Akif Mahallesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

İKİ BİNADA HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iki binada hasar meydana geldi.