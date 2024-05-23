KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti adayına silahlı saldırı: 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti adayına silahlı saldırı: 13 kişi tutuklandı

Küçükçekmece'de Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 26 şüpheliden 13'ü tutuklanma talebiyle, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Daha önce mahkemeye sevk edilen 18 yaşından küçük 3 şüpheli tutuklanırken bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23.05.2024 02:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, seçim çalışması sırasında düzenlenen ve bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınanldan 13'ü tutuklanma talebiyle, 4'ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Daha önce mahkemeye sevk edilen 18 yaşından küçük 3 şüpheli tutuklanırken bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ak Parti Küçükçekmece Belediye başkan adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında düzenlenen silahlı saldırının ardından biri kadın 4'ü 18 yaşından küçük toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. İlk olarak Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen 18 yaşından küçük olan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Suça itilen bir çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra ise savcılık ifadeleri tamamlanan 5 kişi serbest bırakılırken, 13 kişi tutuklanma telebiyle, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Aziz Yeniay, AK Parti, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti adayına silahlı saldırı: 13 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak
22:15 Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
21:30 Bir bomba hizmet daha Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet’ten oluşturulacak Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
00:43 Pençe-Kilit’te 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
00:30 Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı
23:52 Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen’i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen'i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu
23:49 Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma
22:45 Batman’da bir ilk İnternet medyasının kalbi Haberler.com’un da yer aldığı konferansta atacak Batman'da bir ilk! İnternet medyasının kalbi Haberler.com'un da yer aldığı konferansta atacak
22:43 ABD’de hortum felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de hortum felaketi! Çok sayıda can kaybı var
22:38 Kastamonuspor ekibine Iğdır’da taraftarlardan taşlı saldırı: 2 yaralı Kastamonuspor ekibine Iğdır'da taraftarlardan taşlı saldırı: 2 yaralı
21:52 Mısır tarlasında kayboldu Özel eğitimli köpeklerle aranıyor Mısır tarlasında kayboldu! Özel eğitimli köpeklerle aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 03:02:14. #1.12#
SON DAKİKA: KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti adayına silahlı saldırı: 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement