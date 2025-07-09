Küçükçekmece'de Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de, bıçaklanarak ağır yaralanan Yusuf Buğra Demirci (17) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yenimahalle'de, 6 Temmuz'da Yusuf Buğra Demirci (17) ile 3 arkadaşı motosikletin tamiri nedeniyle tartıştı.

Çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan Demirci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi gören Demirci, dün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 18 yaşından küçük Y.T., P.B., U.G.. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.