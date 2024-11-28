Küçükçekmece'de bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı 03.00 sıralarında bıçakla yaralama ihbarı üzerine Fatih Mahallesi'ndeki iş hanına gitti.
Ekiplerce yapılan incelemede S.Ö'nün (43) bıçaklandığı tespit edildi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekibince müdahalede bulunulan S.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüphelinin yakalanmasına yönelik saha araştırması yapan ekipler, katil zanlısı E.A'yı (41) Sarıyer'de gözaltına aldı.
Zanlının babasının ölümünden S.Ö'yü sorumlu tuttuğu, birlikte zaman geçirdikleri, aralarında çıkan tartışma sırasında cinayeti işlediği iddia edildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Bıçaklı Cinayet: Zanlı Gözaltında - Son Dakika
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