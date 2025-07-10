Küçükçekmece'de Bıçaklı Saldırı: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden Yusuf Buğra Demirci'ye (17) yönelik saldırı anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Demirci'nin, Yenimahalle'de 6 Temmuz'da 3 arkadaşı ile motosiklet tamiri nedeniyle yaşadığı tartışmanın yer aldığı görüntüde, bıçaklı saldırı da yer aldı.

Görüntülerde, 3 kişi tarafından darbedilen Demirci'nin defalarca bıçaklanması bulunuyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Demirci, burada hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 18 yaşından küçük Y.T, P.B. ve U.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.