Küçükçekmece'de Bina Çöktü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Bina Çöktü

Küçükçekmece\'de Bina Çöktü

Küçükçekmece'de bir binanın bahçe duvarı yağış sonrası çöktü, bina mühürlendi, sakinleri tahliye edildi.

13.10.2024 13:55
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KÜÇÜKÇEKMECE'de dün gece 3 bloklu sitenin 5 katlı B bloğunun bahçe duvarında yağışın ardından çökme meydana geldi. 1 bina tedbir amacıyla mühürlenirken diğer 2 bina sağlam denilerek tahliye edilmedi. Apartman sakinlerinin bazıları akrabalarının evine bazıları ise belediyenin tahsis ettiği otellere gitti. Binanın akıbetinin ise Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Tevfik Bey Mahallesi Bülent Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yağış nedeniyle 3 bloklu sitenin 5 katlı B bloğunun önündeki bahçe duvarında çökme oluştu. Beton duvar ve toprak parçaları, binanın bitişiğinde devam eden inşaatın temel çukuruna kaydı. Yaklaşık 100 kişinin yaşadığı bina tahliye edilerek mühürlenirken, diğer 2 blok ise tahliye edilmedi. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının evine giderken, bir kısmı ise belediye tarafından kendilerine tahsis edilen otellere gitti. Yan tarafta devam eden inşaatın temelinde doldurma çalışmaları devam ederken tahliye edilen binanın akıbeti ise Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi. Tahliye edilmeyen diğer blokta yaşayan ancak korktuğu için evine giremeyen bina sakini Fatma Dilek, "Belediyemiz nerede? ya uykudayken bu bizim başımıza gelse nasıl ödeyecekler bu kadar canın hesabını? Belediyemize soruyorum. Nasıl onay veriyorlar? Biz sokaklarda kaldık evlerimize giremiyoruz, dışarılarda kaldık ve bunu gören yok. Biz şu an perişan durumlardayızö dedi.

'GÜMLEME SESİ GELDİ'

Fatma Dilek, "Gümleme sesi geldi. Ben kolonlardan hissettim. Kum gibi böyle bacadan kurum nasıl dökülür, öyle dökülür gibi ses geldi. Gümleme sesiyle bir baktım ki dışarıda 'binayı boşaltın, binayı boşaltın' diye bağırdılar, herkes sokaklara çıktı. Ekipler geldi, B blok mühürlendi. Diğerlerine A ve C blokta yaşayanlara evinize çıkabilirsiniz dendi. Ama biz akşamdan beri sokaklardayız. Bu sabah işte bir kaymayı gördüm. Şu an gene perişan durumdayız ve eve çıkamıyoruz. Korkuyorum ve bunu belediyemiz de görsün. Bu kadar can kaybı olursa ne olur? ö şeklinde konuştu.

'OLUMLU BİR ŞEY DENİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Mühürlenmeyen diğer binada yaşayan Celal Akdemir, "Dün akşam saat 23.00 sıralarında toprak kayması yaşandı. Başlarda çok yüksek bir şekilde toprak kayıyordu, yağmur azaldıkça toprak kayması azaldı. Ama geçen haftalarda da yine bu toprak kayması oldu. Biz tamamen önlem alınmadığı için olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir duvar örülmediği için bunun yaşandığını düşünüyoruz. Yani belediye ekipleri de uzmanlar gelip kontrol etmedi tam anlamıyla. Şu anda görmüş olduğunuz dört binada risk altında. Biz dün gece binaları boşalttık, şu anda binaya henüz girmiyoruz. Olumlu bir şey denmesini bekliyoruz. Çevreleme olmadığı için herhangi bir önlem alınmıyor şu anda, inşaata başlamadan önce şu duvarın örülmesi gerekiyordu ama gördüğünüz gibi herhangi bir duvar örülmemişö dedi.

'AKRABAMIZDA YAŞIYORUZ'

Akdemir, "Şu anda sadece uzmanlar tarafından ne sonuç verilecek onu bekliyoruz. Evlerde yaşamıyoruz şu an. Biz karşıdaki binada yaşıyoruz. Hemen dibimizde, toprak kayması geçen hafta da yaşanmıştı bir önlem alınmadığı için biz şu anda evlere girmiyoruz. Yani bir şu binanın boşaltılması söylendi. Bizim bina için bir şey denmedi. Ama tabii ki de biz korktuğumuz için binada şu anda değiliz. Akrabamızda yaşıyoruz. Çok kişi akrabaya gitti. Bu, ortadaki binada zaten kimse kalmadı, bizim binadakilerin çoğu da akrabasına gittiö dedi.

'İNCELEMELERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK'

Yaklaşık 100 kişinin yaşadığı bina olay yerine gelen ekiplerin incelemesi üzerine tedbir amaçlı tahliye ederek mühürlenirken, yanında bulunan 2 apartman ise tahliye edilmedi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediye İmar ekiplerinin yarın yapacağı incelemenin ardından binanın akıbeti belli olacak.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Bina Çöktü - Son Dakika

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