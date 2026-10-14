Küçükçekmece'de bir kişinin ölümüne yol açan saldırıda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de bir kişinin ölümüne yol açan saldırıda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 6 Ekim'de düzenlenen motosikletli silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişi, hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıya ilişkin Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de, bir kişinin motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim'de Kanarya Mahallesi'nde silahlı saldırıda ağır yaralanan Hakan Uğur'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olaya ilişkin çalışma yaptı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemelerinde, saldırıda motosikleti kullanan ve silahla ateş açan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kanarya Mahallesi'nde motosikletle gelen 2 şüpheliden birinin silahla ateş açması sonucu iş yerinin önünde bekleyen Hakan Uğur ağır yaralanmış, saldırganlar ise kaçmıştı. Uğur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de bir kişinin ölümüne yol açan saldırıda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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