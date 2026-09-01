Küçükçekmece'de Denetim: 346 Bin Lira Cezalı Araç - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Denetim: 346 Bin Lira Cezalı Araç

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Küçükçekmece'de yapılan denetimde, çakar ve sirenli araçtan ruhsatsız tabanca bulundu, 346 bin lira ceza kesildi.

Küçükçekmece'de yapılan denetimde çakar ve siren tertibatı bulunduğu tespit edilen araca 346 bin 784 lira idari para cezası uygulandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan yaya ve araç denetimleri kapsamında dün Yarımburgaz Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca araçta yapılan incelemede çakar ve siren tertibatı bulunduğu tespit edilirken, araç sürücüsü ile araç sahibine ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda toplam 346 bin 784 lira idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili T.Y.Ö, M.C.E. ve M.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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