Küçükçekmece'de Erbain Merasimi İçin Yol Kesintileri

Küçükçekmece'de Hz. Hüseyin ve Kerbela Şehitlerini anma amacıyla düzenlenecek "Erbain Merasimi" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Hz. Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin'in şehadetinin 40. gününün yıl dönümü münasebetiyle yarın 14.30 ile 17.00 saatleri arasında Halkalı Merkez Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde Hz. Hüseyin ve Kerbela Şehitlerini anma amacı ile "Erbain Merasimi" düzenlenecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinlik nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, bugün saat 19.00'dan itibaren, Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi bağlantı yolları, Fatih Caddesi'nden Şengül Sokak dahil Abay Caddesi üzerinde bulunan Zeynebiye Caddesi'ne çıkan bütün sokak kesişimleri, Şengül Sokak'ın Kestane Sokak ve İnci Sokak ile kesişimleri, Yeşilırmak Sokak'ın Kahraman Sokak, Üzümlü Sokak, 1221 Sokak, Dut Sokak, Köknar Sokak, Erikli Sokak kesişimlerinin trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Ufuk Sokak'ın İdrispaşa Caddesi kesişimi, Ufuk Sokak'ın Öznur Sokak, Gazi Sokak, Limon Sokak ile Karaağaç Sokak kesişimleri, Umut Sokak'ın Arzu Sokak ve Meltem Sokak kesişimleri, Özge ve Şengül sokakların Zeynebiye Caddesi kesişimleri, Zeynebiye Caddesi'ne bağlantı yolları, Köknar Sokak'ın bağlantı kısımlarının Fulya Sokak'a bağlantı yolları ile Fidan Sokak ve Faydalı Sokak'ın bağlantı kısımlarında da trafik akışı sağlanamayacağı bildirildi.

Ayrıca, yarın saat 06.00'dan itibaren ise Dereboyu Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimi, Başaran Sokak'ın Fatih Caddesi'ne çıkışının, Fatih Caddesi'nin Tuna Caddesi kesişimi, Fatih Caddesi'nin Başaran Sokak kesişimi, Fatih Caddesi'nin Kızılay Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na çıkış kısmının, 1239. Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na çıkış kısımlarının, Fulya Sokak'ın Fatih Caddesi ile Orhan Gazi Sokak arasında kalan kısmının trafiğe kapatılacağı açıklamada yer aldı.