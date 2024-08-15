Küçükçekmece'de eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi memleketine gönderildi.
Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde dün akşam saatlerinde eşi Gökhan A. (27) tarafından bıçaklanarak öldürülen Öznur A'nın (23) naaşını yakınları Adli Tıp Kurumundan aldı.
Cenazenin Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Boşanma aşamasındaki eşi Öznur A'yı dün sokakta bıçaklayan Gökhan A. kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanmış, polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmişti.
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