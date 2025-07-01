Küçükçekmece'de, tartıştığı karısını darbederek öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir dairede kavga ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Eve giren ekipler mutfakta Ö.Ö'nün (53) hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde darbedilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Dairede bulunan N.Ö. (53) gözaltına alındı.
Şüpheli N.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Eşini Öldüren Zanlı Gözaltında - Son Dakika
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