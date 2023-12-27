 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KÜÇÜKÇEKMECE'de Galerici Cinayeti: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

KÜÇÜKÇEKMECE'de Galerici Cinayeti: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Küçükçekmece'de bir çocuk babası olan galerici Sertaç Çelikli'nin öldürülmesiyle ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, iş adamından 5 milyon lira haraç almaya çalıştıkları iddia ediliyor. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olaydan sonra kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sonucunda 4 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

27.12.2023 - 09:24,
Abone Ol

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir çocuk babası galerici Sertaç Çelikli'nin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş adamından 5 milyon lira haraç almaya çalıştıkları iddia edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olaydan sonra kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece, Sögütlüçeşme Mahallesi'nde 6 Kasım'da saat 19.40 sıralarında meydana gelen olayda galericilik yapan Sertaç Çelikli (37), uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Sertaç Çelikli tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis tarafından başlatılan soruşturmada, ölen kişinin otomobilini park ettiği sırada, 18-20 yaşlarında yüzünde cerrahi maske bulunan kapüşonlu kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırıyı düzenlediği belirlendi. Şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı, bir arka sokakta kendisini bekleyen motosikletli bir kişinin yardımıyla uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin kaçtığı anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan soruşturmada, bir süre önce Serdaç Çelikli'nin işlettiği galeriye gelen 6 kişinin Sana 5 milyon lira ceza kestik diyerek para istedikleri belirlendi. Yapılan çalışmalarda, kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayın tetikçisi olduğu belirlenen firari durumdaki şüphelinin evinde yapılan aramada, uzun namlulu otomatik tüfek ile 61 mermi ele geçirildiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜÇÜKÇEKMECE\'de Galerici Cinayeti: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Küçükçekmece, 6 Kasım, Tutuklama, Güvenlik, Cezaevi, Güvenlik Kamerası, Cinayet, Soruşturma, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'de Galerici Cinayeti: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


10:22
Eski dostlar bu kez karşı karşıya geldi! İşte 7 gollü çılgın maçın kazananı Eski dostlar bu kez karşı karşıya geldi! İşte 7 gollü çılgın maçın kazananı
10:17
Sinan Oğan'ın Londra'daki yemek fotoğrafı tartışma yarattı Sinan Oğan'ın Londra'daki yemek fotoğrafı tartışma yarattı
09:42
Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların 'işkence' anıları tüyler ürpertiyor Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların "işkence" anıları tüyler ürpertiyor
09:32
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12
Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06
Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05
Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14
Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi

Son Dakika
10:22 Eski dostlar bu kez karşı karşıya geldi! İşte 7 gollü çılgın maçın kazananı
10:17 Sinan Oğan'ın Londra'daki yemek fotoğrafı tartışma yarattı
09:42 Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların "işkence" anıları tüyler ürpertiyor
09:32 Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12 Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06 Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05 Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14 Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi
08:10 İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 10:27:44. #1.13#
SON DAKİKA: KÜÇÜKÇEKMECE'de Galerici Cinayeti: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement