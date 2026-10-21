Küçükçekmece'de harç döken mikser sürücüsü 109 bin 662 lira cezadan kurtulamadı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de harç döken mikser sürücüsü 109 bin 662 lira cezadan kurtulamadı

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Küçükçekmece'de beton mikseriyle yola harç döken sürücüye toplam 109 bin 662 lira ceza uygulandı. 9 bin 662 liralık ceza trafik ekiplerinden, 100 bin liralık ceza belediye zabıtasından geldi; sürücü güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Küçükçekmece'de yola harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 109 bin 662 lira para cezası kesildi.

Küçükçekmece Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Muammer Aksoy Caddesi Sefaköy istikametinde ilerleyen bir beton mikserinin yola harç dökerek çevreyi kirlettiği anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden plakası belirlenen kamyonun sürücüsü M.K. yakalandı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek", "trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak" ve "taşıt yoluna, trafiği güçleştirecek şekilde bir şey koymak, atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak" maddelerinden toplam 9 bin 662 lira para cezası verildi.

Ayrıca, belediye zabıta ekiplerince sürücüye 100 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de harç döken mikser sürücüsü 109 bin 662 lira cezadan kurtulamadı - Son Dakika
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