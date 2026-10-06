Küçükçekmece'de iş yeri önünde açılan ateşte 1 kişi ağır yaralandı, şüpheliler uzaklaştı

Küçükçekmece'de iş yeri önünde açılan ateşte 1 kişi ağır yaralandı, şüpheliler uzaklaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Katar Kuşu Sokak'ta motosikletle gelen 2 şüpheliden biri silahla ateş açtı. İş yerinin önünde bekleyen 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı; şüpheliler motosikletle uzaklaştı, polis yakalama çalışması başlattı.
Küçükçekmece'de düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.
Kanarya Mahallesi Katar Kuşu Sokak'a motosikletle gelen kimliği belirlenemeyen 2 şüpheliden biri, silahla ateş açtı. Kurşunlar, iş yerinin önünde bekleyen 1 kişiye isabet etti.
Şüpheliler daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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