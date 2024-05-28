Küçükçekmece'de İş Yerine Ses Bombası Atılması Olayında 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de İş Yerine Ses Bombası Atılması Olayında 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Küçükçekmece\'de İş Yerine Ses Bombası Atılması Olayında 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Küçükçekmece'de bir iş yerine yapılan ses bombası saldırısında 2 kişi yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürüttükleri çalışmalar sonucunda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda motosiklet, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

28.05.2024 11:20
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Küçükçekmece'de, iş yerine ses bombası atılması ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 25 Mayıs'ta İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'nde tütün mamulleri satılan iş yerinin önüne akşam saatlerinde motosikletle gelen maskeli 2 şüphelinin ses bombası atması ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen çalışmada zanlıların kimliklerini ve adreslerini belirledi.

Ekipler, Küçükçekmece ve Çekmeköy'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda motosiklet sürücüsü M.C.D. ve saldırıyı gerçekleştiren E.Ş. ile 5 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda olayda kullanılan motosiklet, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayın şüpheliler ile müştekiler aralarında borç meselesi nedeniyle husumet oluşmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de İş Yerine Ses Bombası Atılması Olayında 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de İş Yerine Ses Bombası Atılması Olayında 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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