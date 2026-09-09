Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Küçükçekmece\'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı
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Küçükçekmece'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi; şüphelinin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir şüpheli iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda, şüphelinin saldırının ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş hanına gelen şüpheli içerideki iş yerine silahlı saldırı düzenledikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kaçan şüpheliyi polis ekipleri kovaladı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli, saldırıda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

'SİLAHIN ŞARJÖRÜNÜ BOŞALTMIŞ'

Saldırı sırasında çevrede bulunan Samet Koç, "Ben burada berberde çalışıyorum zaten. Çocuk buradan geldi. Kış mevsiminde gibi giyinmişti, zaten belliydi. Ben, ya bir şey kullanıyor ya da bir şey yapacak bugün dedim. Çay ocağından çay almaya giderken silah sesleri geldi. Bir baktım çocuk dükkana sıktı. Kovalamaca başlayınca bu tarafa doğru geldi. Ben de geri geliyordum zaten, bayağı bir nefes nefese kaldım. Silahın şarjörünü boşaltmış. Aşağı doğru koşa koşa giderken orada bir yerde takıldı büyük ihtimalle. Takıldıktan sonra zaten orada düştü, polisler de geldi yakaladı" dedi.

'ELİNDE SİLAHLA BİR ÇOCUĞUN BİZE DOĞRU KOŞTUĞUNU GÖRDÜK'

Kaçan şüpheliyi gören Öznür Adıgüzel, "Birkaç el silah sesi duyduk. Sonra köşeden bakmak istedik. Elinde silahla bir çocuğun bize doğru koştuğunu gördük. Sokaktan gitti ve ileride yakalandı kendisi. Elinde silah vardı. Çok korktuk" dedi.

SALDIRININ ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin saldırının ardından iş hanından kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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