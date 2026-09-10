Küçükçekmece\'de iş yerini kurşunlayan şüpheli yaka kamerasında yakalandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de iş yerine silahlı saldırı düzenledikten sonra koşarak kaçan şüpheli, polis ekiplerinin takibiyle kısa sürede yakalandı. İş yerinin kurşunlanma anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, şüphelinin polis tarafından yakalandığı anlar yaka kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş hanına gelen şüpheli, içerideki iş yerine silahla ateş ettikten sonra kaçtı. Bölgede bulunan polis ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Kaçan şüpheli, ara sokakta yakalandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda iş yerinde hasar oluştu. Şüphelinin iş yerine ateş ettiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerine ateş ettikten sonra koşarak kaçtığı görüldü. M.A.K.'nin ruhsatsız tabancayla yakalandığı anlar ise polis memurunun yaka kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin saldırıya ilişkin yürüttüğü çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen D.G. de Avcılar'da yakalandı. Saldırının ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.