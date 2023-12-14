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Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında 5 bina yıkılmaya başlandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında 5 bina yıkılmaya başlandı

Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi'nde bulunan ve tahliye edilen 5 binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı. Dörder katlı ve toplamda 48 daire ile 16 dükkandan oluşan binaların yıkımı için cadde trafiğe kapatıldı. Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, güvenlik önlemleri alarak iş makineleriyle yıkım işlemlerine başladı.

Küçükçekmece\'de kentsel dönüşüm kapsamında 5 bina yıkılmaya başlandı
14.12.2023 - 13:59,  Güncelleme: 14:00
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Küçükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 binanın yıkımına başlandı.

Cennet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan ve geçen ay tamamı boşaltılan binaların kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi.

Dörder katlı, toplam 48 daire ile 16 dükkandan oluşan 5 binanın yıkılması için cadde trafiğe kapatıldı.

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, öğlen saatlerinde iş makinelerinin yardımıyla yıkımına başlanan binalar için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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