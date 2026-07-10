Küçükçekmece'de bir marketin sahibi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir markete gelen 2 şüpheli, market sahibi Suat B'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Market Sahibine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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