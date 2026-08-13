Küçükçekmece'de Minibüs Kazası: 13 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçükçekmece'de Minibüs Kazası: 13 Yaralı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de kontrolden çıkan minibüs bariyere çarptı, 12'si çocuk 13 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de, kontrolden çıkan hafif ticari minibüsün bariyere çarptığı kazada 12'si çocuk 13 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden M.K'nin kullandığı 34 HAU 406 plakalı hafif ticari minibüs, Beşyol sapağı mevkisinde kontrolden çıkarak kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 12 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğin durma noktasına geldiği yolda, minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Acil Durum, Güncel, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Minibüs Kazası: 13 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler
Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil’den çıktı Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı
Nilda Müge Şahin’i katleden caninin yakalandığı anlar ortaya çıktı Nilda Müge Şahin’i katleden caninin yakalandığı anlar ortaya çıktı
Avukat Prof. Dr. Ali Ekin açıkladı: İşveren hangi durumda işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir Avukat Prof. Dr. Ali Ekin açıkladı: İşveren hangi durumda işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir?

17:57
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
17:41
Bakan Gürlek’ten ’Alihan Kuriş’ operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
17:30
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak’tan sitem dolu sözler
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşüyor Demirtaş dahil masada 5 konu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşüyor! Demirtaş dahil masada 5 konu var
17:05
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
16:46
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’a taciz iddiasıyla dayak
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 20:48:39. #7.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Minibüs Kazası: 13 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.