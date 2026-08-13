Küçükçekmece'de Minibüs Kazası: 13 Yaralı
Küçükçekmece'de kontrolden çıkan minibüs bariyere çarptı, 12'si çocuk 13 kişi yaralandı.
Küçükçekmece'de, kontrolden çıkan hafif ticari minibüsün bariyere çarptığı kazada 12'si çocuk 13 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden M.K'nin kullandığı 34 HAU 406 plakalı hafif ticari minibüs, Beşyol sapağı mevkisinde kontrolden çıkarak kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 12 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğin durma noktasına geldiği yolda, minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.
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