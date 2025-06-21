Küçükçekmece'de Motosiklet Hırsızlarına Operasyon

Küçükçekmece'de çaldıkları iki motosikletin şasi numaralarını kazıyıp kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği, 11 Haziran ile 17 Haziran'daki motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletlerin 16 suç kaydı olan N.H. ile 3 suç kaydı bulunan tamirci K.S. tarafından çalındığını belirledi.

İki zanlı, şasi numarasını kazıdıkları iki çalıntı motosikletle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.H. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.