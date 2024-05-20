Küçükçekmece\'deki Oteli Kurşunlayan Şüpheli Tutuklandı

Güncel

Küçükçekmece'de, bir otelin 4 farklı tarihte kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yılbaşından beri Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir otele 4 farklı tarihte uzun namlulu silahla ateş açılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde saklandıklarını ve kullandıkları motosikletin ise çalıntı olduğunu belirledi. Burada şüphelileri takibe alan polis, motosikleti almaya gelen şüpheli M.Y'yi (26) yakaladı.

Zanlının üst aramasında saklandıkları dairenin anahtarı ele geçirildi. Ekipler tarafından ikamette yapılan aramada, 1 uzun namlulu silah, silaha ait 2 şarjör, fişekler, 1 sürgü kısmı olmayan tabanca, 1 tabanca şarjörü, 2 çalıntı plaka ile olayda kullanılan kask ile eylemdeki kıyafetleri bulundu.

Emniyette M.Y'nin 12 suç kaydı olduğu belirlendi. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin farklı tarihlerde otele silahla ateş açması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin motosikletle otelin önüne gelmesi, uzun namlulu silahla ateş açması ve kaçması yer aldı.