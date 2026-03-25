Küçükçekmece\'de Otomobil Yangını

25.03.2026 22:59
Küçükçekmece'de seyir halindeki aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE'de otomobilin motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredeki kişilerin yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde çıktı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Bunun üzerine sürücü otomobilini durdurdu. Çevredeki kişilerin yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, otomobilde ise hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Güvenlik, Otomobil, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

