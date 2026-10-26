Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı yolcu minibüsündeki 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı yolcu minibüsündeki 2 kişi hafif yaralandı

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Küçükçekmece'de Sefaköy Halkalı Caddesi'nde bir otomobil, önünde ilerleyen yolcu minibüsüne çarptı; kazada minibüsteki 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı, bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Küçükçekmece'de otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sefaköy Halkalı Caddesi'nde ilerleyen 34 KHJ 349 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 34 M 5130 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüsteki yolculardan Hatice E. ve Nurhayat A. hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
KüçükçekmeceHalkalıTrafikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı yolcu minibüsündeki 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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