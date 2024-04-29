Küçükçekmece'de sahil parkında su birikintisine düşen çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de sahil parkında su birikintisine düşen çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Küçükçekmece\'de sahil parkında su birikintisine düşen çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonucunda oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Eda Nur Gezer'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi ve Esenyurt'taki Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi idari soruşturma başlatırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlattı ve kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildi.

29.04.2024 11:03
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Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitiren Eda Nur Gezer'in otopsi işlemleri tamamlandı.

Eda Nur Gezer'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Gezer için Esenyurt'taki Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düştüğünü belirlemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de sahil parkında su birikintisine düşen çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika

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