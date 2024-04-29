Küçükçekmece\'de sahil parkında su birikintisine düşen çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı

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Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitiren Eda Nur Gezer'in otopsi işlemleri tamamlandı.

Eda Nur Gezer'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Gezer için Esenyurt'taki Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düştüğünü belirlemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirmişti.