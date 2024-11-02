Küçükçekmece'de Sahte Ambulans Sürücüsüne Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küçükçekmece'de Sahte Ambulans Sürücüsüne Ceza

Küçükçekmece\'de Sahte Ambulans Sürücüsüne Ceza

Belgesiz ambulans hizmeti veren sürücüye 23 bin 709 lira ceza kesildi, aracı trafikten men edildi.

02.11.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de belgesiz olarak ambulans hizmeti veren kamyonet sürücüsüne 23 bin 709 lira para cezası kesilirken araç da geçici olarak trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sosyal medya ve ulusal haber bültenleri üzerinden "Bir ambulans, yol vermeyen otomobil nedeniyle sokaktan geri manevra yaparak çıkmak zorunda kaldı." başlığıyla yayınlanan görüntülere ilişkin çalışma başlattığı belirtildi.

Çalışmalar sonrası Küçükçekmece ilçesinde ters yönde seyrederek yol isteyen ambulans logolu, çakar ve siren tertibatı bulunan aracın tescil cinsinin kamyonet olduğu, belgesiz olarak ambulans hizmeti verdiği aktarılan açıklamada, aracın sürücü A.A'nın yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "motorlu aracın tescil belgesinde gösterilen maksat dışında kullanmak", "çakar siren tertibatı bulundurmak", "izin almaksızın reklam, logo, yazı, işaret bulundurmak", "cam film", "araçların ters yönde sürülmesi", "sis farlarını sisli havalar dışında diğer farlarla yakmak" ve "seyir halinde cep telefonu kullanmak" maddelerinden toplamda 23 bin 709 lira para cezası uygulandığı, aracın da 15 gün süreyle trafikten men edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, istanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Sahte Ambulans Sürücüsüne Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:31 “Canımı sıktı“ diyerek Şirin’in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı "Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
16:01 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim
15:42 Kore gazisine büyük ayıp Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi Kore gazisine büyük ayıp! Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi
14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:54 Vakaya giden ambulansı böyle engelledi Pes dedirten olay anbean kamerada Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada
23:23 Galatasaray, Osimhen’in bonservisi için masaya oturacak Galatasaray, Osimhen'in bonservisi için masaya oturacak
23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
23:04 Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de Partizan’ı 89-72 yendi Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
22:30 Real Madrid’de Arda Güler skandalı Real Madrid'de Arda Güler skandalı
22:05 Gaziantep FK, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 18:15:32. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Sahte Ambulans Sürücüsüne Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.