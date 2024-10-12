Küçükçekmece'de Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Gözaltı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Gözaltı

Küçükçekmece\'de Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Gözaltı

Küçükçekmece'de iki grup arasında çatışmada 1 kişi öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı.

12.10.2024 10:39
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KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kişinin hayatını kaybettiği, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde tabanca, 3 çelik yelek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, olayda hayatını kaybeden Devrim Halim'in kendilerine ateş ettiğini, kendilerini korumaya çalıştıklarını söyledi.

Küçükçekmece, Söğütlü Çeşme Mahallesi'nde 12 Haziran 2024 saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda silahlı iki grup arasında yaşanan çatışmada yaralanan Devrim Halim (23) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan aramada 3 tabanca ele geçirildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis bir güvenlik kamerasının olay sırasında çıkan karışıklığı görüntülediğini tespit etti. Bu görüntüleri inceleyen ekipler, otomobilden inerek kaçan ilk grup ile onların peşinden koşan ikinci gruptaki kişilerin peşine düştü. Polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin izini Avcılar'da buldu. Polis burada bir eve yaptığı baskında olayın şüphelileri Muhammed E.Ö. ve Yusuf Y. ile onlarla aynı evde kalan Umut A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tabanca, 3 kurşun geçirmez çelik yelek ele geçirildi.

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler önce aralarında sözlü tartışma çıktığını, olay yerinden ayrılan Devrim Halim ve yanındaki arkadaşının daha sonra geri gelerek kendilerine ateş ettiğini söylediler. Şüpheliler ifadesinde, kendilerini korumak için silahlarını çekerek ateş ettiklerini itiraf ettiler. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: DHA

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