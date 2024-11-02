Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavga sırasında başından vurulan 19 yaşındaki Muhammed Mutluay hayatını kaybetti.

02.11.2024 19:46
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Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavga sırasında araçla yoldan geçerken başından vurulan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde önceki gün iki grup arasında çıkan silahlı kavga esnasında otomobille caddede ilerlerken başına kurşun isabet eden Muhammed Mutluay (19), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Baba Tanju Mutluay, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşıyla maça giderken silahlı kavganın ortasında kalarak başından vurulan oğlunun beyin ölümünün gerçekleştiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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