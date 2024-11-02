Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavga sırasında araçla yoldan geçerken başından vurulan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde önceki gün iki grup arasında çıkan silahlı kavga esnasında otomobille caddede ilerlerken başına kurşun isabet eden Muhammed Mutluay (19), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Baba Tanju Mutluay, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşıyla maça giderken silahlı kavganın ortasında kalarak başından vurulan oğlunun beyin ölümünün gerçekleştiğini ifade etmişti.