Küçükçekmece\'de Silahlı Kavga: 3 Gözaltı

Küçükçekmece'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde 15 Temmuz'da iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Burak Ö'nün (24) 11, Mehmet T'nin (26) 1, Mahsum P'nin (25) ise 9 suç kaydı olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin görüştüğü mağdurların, herhangi bir husumetlilerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, taraflar birbirlerine uzun namlulu silahlarla ateş açarken, 2 kişi yaralanmıştı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince, uzun namlulu silahlarla birlikte 3 şüpheli kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanmıştı.