Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: Genç Vuruldu - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: Genç Vuruldu

Silahlı kavga sırasında yoldan geçen Muhammed Mutluay ağır yaralandı, ailesi tepkili.

02.11.2024 00:46
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Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan araçla geçerken vurularak ağır yaralanan gencin yakınları, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde iki grup arasındaki silahlı kavga esnasında araçla caddede ilerlerken başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Muhammed Mutluay'ın babası Tanju Mutluay, çok büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Oğlunun yaşadıkları ve durumuna ilişkin bilgi veren baba Mutluay, oğlunun maça giderken çatışmanın yaşandığı caddeden geçtiğini ifade etti.

Mutluay, "Anlatılanlara göre silah sesini duyunca geriye dönüyor. Kafasına isabet ediyor mermi, içeride kalıyor. Bilincini kaybettiği için de müdahale yapılamıyor. Bir hareket beklendi, o da olmadı. Saat 11.00 sularında oğlumun beyin ölümü gerçekleşti maalesef." diye konuştu.

Allah'tan ümitlerini kesmediklerini dile getiren Mutluay, "Belki Allah bana onu bağışlar diye bekliyorum. Yetkililerden bir an önce suçluların bulunmasını, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. O acıyı ancak çekenler bilir. Ben bir karıncayı inciten insan değilim, benim çocuğum da melek gibiydi, melek gibi gitti. Devletime güveniyorum, inşallah en kısa zamanda yakalasınlar." dedi.

"Düğün fotoğrafçısıydı, insanları mutlu etmek için uğraşıyordu ama kendisi mutlu olamadı"

Muhammed Mutluay'ın vurulduğu sırada yanında olan arkadaşı Hüseyin Yiğit de o gün saat 23.30 sıralarında halı sahaya gitmek üzere o caddeden geçtiklerini söyledi.

Yiğit, "Bağlar Caddesi'nde seyir halindeyken bir çete çatışması arasında kaldık. 3 kez silah sesi duydum. Kurşunlardan 2'si park halindeki servis aracına geldi, 1'i de aracımıza isabet etti. Arabanın orta üst tarafındaki stop lambasından içeri giren kurşun sağ tarafımı sıyırarak arkadaşımızın beynine isabet etti. Olay anında direkt durduk. Duyarlı vatandaşlarımızın tarifiyle hastaneye ulaştırdık. Doktorlar direkt müdahaleye aldılar." ifadesini kullandı.

Arkadaşının henüz 19 yaşında olduğunu dile getiren Yiğit, "Düğün fotoğrafçısıydı, insanları mutlu etmek için uğraşıyordu ama kendisi mutlu olamadı. İnşallah yapanlar bulunur ki bulunacaklar eminim. Polislerin bunun için fazlasıyla çalıştığını biliyorum. Bir an önce yakalanacaklarından eminim." dedi.

Kaynak: AA

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