Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralanırken, olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.
Yeşilova Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde çıkan tartışmada bir şüpheli, silahla 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri silahlı saldırının yaşandığı yerde inceleme yaptı.
Kaçan şüpheli, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri tarafından olayın yaşandığı bölgeye yakın bir yerde kısa sürede yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
