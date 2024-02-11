Küçükçekmece\'de silahlı saldırıya ilişkin açıklama

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Tunç "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

İstanbul'da, dün akşam saatlerinde AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim programı sırasında, Yeniay'ın ziyaret ettiği dernek binasının bulunduğu sokağın başında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."