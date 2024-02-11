Küçükçekmece'de silahlı saldırıya ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küçükçekmece'de silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Küçükçekmece\'de silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. 12 şüpheli gözaltına alındı.

11.02.2024 19:52  Güncelleme: 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Tunç "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

İstanbul'da, dün akşam saatlerinde AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim programı sırasında, Yeniay'ın ziyaret ettiği dernek binasının bulunduğu sokağın başında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Aziz Yeniay, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de silahlı saldırıya ilişkin açıklama - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:24:54. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de silahlı saldırıya ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement