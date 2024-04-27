Küçükçekmece'de Su Birikintisine Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Su Birikintisine Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece\'de Su Birikintisine Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahil parkında yaptığı kazı çalışması sonucunda oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Olayın ardından su birikintisinin bulunduğu alan etrafı kapatıldı, ancak çocuklar ve aileler parkta faaliyetlerine devam etti.

27.04.2024 17:21  Güncelleme: 17:28
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Küçükçekmece'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve E.G. isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan E.G'nin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Su birikintisinin bulunduğu alanın etrafı kapatıldı

Öte yandan, çocuğun ölümünün ardından İBB zabıta ekipleri su birikintisinin bulunduğu alan etrafı, şerit ve demir bariyerle kapatıldı.

Etrafı çevrilen alanda, yerde serili örtü ve piknik malzemelerinin kalması dikkati çekti. Su birikintisinin yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan parkta ise çocuklar halen oyun oynamaya devam ederken, aileler de piknik yapmayı sürdürdü.

Parktaki seyyar satıcı Ahmet Selim, olayın dün yaşandığını, demir bariyerlerin ise bugün konulduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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