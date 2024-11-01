Küçükçekmece'de Su Borusu Patladı

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Küçükçekmece'de patlayan borudan fışkıran tazyikli su, sürücü ve yayaların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi'nde yer altından geçen su borusu patladı. Akışın devam ettiği borudan tazyikle çıkan sular caddenin diğer tarafına kadar ulaştı.

Etrafın adeta göle döndüğü olay sırasında caddeden geçen yayalar sudan etkilendi.

Sürücülerin zorlukla ilerlediği yolda trafik yoğunluğu oluştu.

İSKİ ekiplerinin bölgede tamirat çalışması başlattığı öğrenildi.