Küçükçekmece'de Taciz Şüphelisi Gözaltına Alındı

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Küçükçekmece'de, bir çiğ köftecide kadın müşteriyi taciz ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Cennet Mahallesi'ndeki çiğ köftecide kadın müşterinin taciz edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.